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Як правильно дезінфікувати квартиру під час карантину

Під час карантину саме час зробити генеральне прибирання у помешканні. Це вкрай важливий спосіб уникнути зараження коронавірусом.

Вологе прибирання раз на день мінімізує ризики. А краще робити дезінфекцію приміщення. Обробити потрібно те, до чого найчастіше доторкаєтесь – столи, дверні ручки, вимикачі.

Антисептик, яким ви обробляєте руки, не підходить для дезінфекції квартири. Не допоможе і звичайна хлорка. Знезаражувати поверхні потрібно спеціальними хлоро- чи спиртовмісними розчинами. Перелік сертифікованих засобів є на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Під час обробки поверхонь користуйтесь одноразовими рукавичками та ганчірками. Опісля прибирання їх краще викинути. Докладніше про дезінфекцію квартири дивіться у сюжеті Наталії Кулик.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як займатися спортом під час карантину.

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