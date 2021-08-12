Как правильно пользоваться кредитными карточками — советы финансистов и банкиров

Украинцы после пандемии стали чаще пользоваться кредитками, активность возросла на 10-15% и это только за последние полгода.

Несмотря на это, банкиры признают, что люди с опаской относятся к карточкам и боятся ними рассчитываться.

На самом деле кредитка — это удобный финансовый инструмент, но только если тратить средства из займа грамотно.

Кредитные карточки, которые сейчас предлагают клиентам банки — это по сути возможность пользоваться деньгами банка бесплатно, но ограниченный период — во всех финучреждениях это до 55 дней.

У некоторых этот льготный период — два месяца, а потом за потраченное банк начнет снимать проценты. Примерно 3% от тела кредита ежемесячно.

В одном из украинских банков посчитали, что после карантина кредитками украинцы начали пользоваться более активно.

— Если раньше клиенты проводили 2-3 операции в месяц с кредитной картой, то сейчас большая доля клиентов, которые проводят операции с кредиткой более 10 раз в месяц, стали больше доверять этому продукту и перестали бояться, — рассказал начальник управления развития карточного бизнеса и перекрестных продаж Евгений Грубый.

Банки предлагают разные суммы — кто-то дает до 50 тыс. на кредитку, но можно оформить карту с максимальной суммой в 250 тис.

Преимущественно же украинцы выбирают белее подъемные суммы — в среднем 15-20 тысяч.

Чаще всего в ход идут кредитки на непредвиденные расходы — например спонтанную покупку техники, но финансовой грамотности клиентам не хватает и большинство выходят за льготный период и платят проценты.

Финансист Василий Матий рекомендует контролировать личные финансы, понимать сколько вы зарабатываете и не тратить больше чем получаете в месяц.

Нужно ставить себе напоминание на электронные носители о том, когда нужно погасить кредит.

Банкиры делятся и наиболее продвинутым способом использования кредитки — класть зарплату на депозитный счет, чтобы капали проценты. Затем в течение месяца “разумно” пользоваться кредиткой, а со следующей зарплаты погасить ссуду.

Финансисты советуют внимательно читать кредитный договор, когда оформляют карточку. А еще можно установить на основной карточке автоматический перевод на кредитку в день, когда получаете зарплату. Так вы точно не пропустите завершения льготного периода.

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