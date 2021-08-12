Як правильно користуватись кредитними картками – поради фінансистів та банкірів

Українці після пандемії почали частіше користуватися кредитками, активність зросла на 10-15% і це тільки за останні півроку.

Попри це, банкіри визнають, що люди з пересторогою ставляться до карток і бояться ними розраховуватись.

Насправді ж кредитка – це зручний фінансовий інструмент, але лише якщо витрачати кошти з позики грамотно.

Кредитні картки, які зараз пропонують клієнтам банки – це по суті можливість користуватись грошима банку безкоштовно, але обмежений період – у всіх фінустановах це до 55 днів.

У деяких цей пільговий період – два місяці, а потім за витрачене банк почне знімати відсотки. Приблизно 3% від тіла кредиту щомісяця.

У одному з українських банків порахували, що після карантину кредитками українці почали користуватися активніше.

– Якщо раніше клієнти проводили 2-3 операції в місяць з кредитною карткою, то зараз велика доля клієнтів, які проводять операції з кредиткою більше 10 раз за місяць, почали більше довіряти цьому продукту і перестали боятися, – розповів начальник управління розвитку карткового бізнесу та перехресних продажів Євген Грубий.

Банки пропонують різні суми – хтось дає до 50 тис. на кредитку, але можна оформити картку з максимальною сумою у 250 тисяч.

Переважно ж українці обирають підйомніші суми – в середньому 15-20 тисяч.

Найчастіше у хід йдуть кредитки на непередбачувані витрати – наприклад спонтанну купівлю техніки, але фінансової грамотності клієнтам бракує і більшість виходять за пільговий період і сплачують відсотки.

Фінансист Василь Матій рекомендує контролювати особисті фінанси, розуміти скільки ви заробляєте і не витрачати більше коштів ніж отримуєте в місяць.

Потрібно ставити собі нагадування на електронні носії про те, коли потрібно погасити кредит.

Банкіри діляться і найбільш просунутим способом використання кредитки – класти зарплату на депозитний рахунок, щоб капали відсотки. Потім протягом місяця “розумно” користуватися кредиткою, а з наступної зарплати гасити позику.

Фінансисти радять, уважно читати кредитний договір, коли оформляте картку. А ще можна встановити на основній картці автоматичний переказ на кредитку в день, коли отримуєте зарплату. Так ви точно не програвите завершення пільгового періоду.

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