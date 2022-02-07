Как правильно выбрать планшет для работы, учебы и интернета

Планшет – идеальный гаджет для всей семьи. Он способен заменить учебники школьникам, а также показывать видео и работать с полезными приложениями. В Украине такие устройства пользуются спросом, чтобы выбрать недорогую и качественную модель, стоит проанализировать рынок и сравнить модели.

И хотя на рынке смартфонов есть модели с большими экранами, планшеты они не смогут вытеснить.

Если вы планируете бродить по соцсетям и сайтам – обратите внимание на средний по размеру планшет, 7-8 дюймов.

– Для серфинга в интернете лучше выбирать бюджетный или среднебюджетный планшет. Такие модели имеют неплохой IPS-экран – это увеличит комфорт для глаз. Потому что очень яркие и очень сочные экраны будут напрягать глаза после длительного использования, – советует блогер Артем Письменный.

Чтобы не нервничать из-за медленности работы устройства, поинтересуйтесь процессором. 8 ядер – идеальный вариант. А еще – оперативная память. Не менее 4 ГБ. Если вы обычно не имеете рядом Wi-Fi, важна и поддержка сим-карты.

– Это важная функция, потому что у большинства люди покупающие планшет для серфинга в сети, они обращают внимание на то, как он будет подключаться к интернету, – рассказывает техническая экспертка сети магазинов бытовой техники Кристина Петришин.

К современному планшету можно подключить даже принтер, клавиатуру или специальную ручку-стилус. Простой и надежный планшет обойдется от 5 до 9 тыс. грн.

Наслаждаться фильмами и компьютерными играми – точно будет удобнее с планшетом от 10 дюймов. Но чем больше экран, тем быстрее у него садится батарея. Поэтому выбирайте минимум 5 мА/ч – их хватит на полсутки работы.

Чтобы ненароком не разбить экран, следует защитить его специальным стеклом или пленкой. Главное у планшета – подробная и яркая картинка. На это влияет разрешение или РРИ. Она тоже существенно сказывается на цене. За планшет с большим экраном готовьтесь выложить минимум 10 тысяч гривен.

К планшетам для чтения меньше всего требований. Небольшой размер экрана – здесь наоборот будет преимуществом!

– Для этого подойдет семидюймовый. Потому что он мобилен, на нем удобнее читать, и больше создается эффект как чтение этой же электронной книги, – добавляет эксперт Кристина.

Добавит удобству функция воспроизведения текста белым по черному, тогда глаза не так быстро устанут от чтения. Чаще украинцы тратят на планшеты от 7 до 15 тыс. грн. Конечно, бренд и цена имеют значение. Но залог успеха – тщательно изучить технические свойства вашего нового гаджета.

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