Как правильно выбрать наушники: советы экспертов и на что обратить внимание

Как выбрать хорошие наушники – вопрос не из простых. Сейчас на рынке есть множество моделей, отличающихся между собой не только формами, но и характеристиками и ценой. Эксперты подсказали, на что следует обращать внимание при выборе наушников.

Сейчас популярностью пользуются беспроводные модели. Это уже не тренд, а необходимость!

– Уто улучшает удобство. Маленькие наушники нужны для портативности – в них можно выйти на улицы, прокатиться на велосипеде и пробежаться, – рассказывает о преимуществах беспроводных аналогов эксперт по выбору наушников и автор видеообзоров Максим Спивак.

А еще они не путаются и не трескаются. Но окончательно провода не вытеснят, ведь у них самое высокое качество звука. Это все, что нужно музыкантам.

Не качество звука, а удобство прежде всего важно в ежедневном пользовании.

— Вкладыши отлично подойдут для повседневного использования. С ними даже не потеют уши, – рассказывает автор ютуб-канала интернет-магазина бытовой техники Николай Хотинский.

Наушники-вкладыши – самые популярные и доступные. Цена стартует от 700 грн. Но они и пропускают окружающий шум. Так что пользователи полюбили и амбушюры, в народе — затычки.

Однако надевая их в городе, будьте осторожны — рискуете не услышать машину или злую собаку. Меломаны точно выберут большие наушники, плотно и полностью охватывают все ухо.

– Большие наушники все же формируют мелодию – они лучше воспроизводят воздушный и объемный звук, – делится впечатлениями Спивак.

Чем больше динамик гарнитуры, тем лучше звук он издает.

— Наиболее банально можно измерить размер диафрагмы в динамике наушника. У вкладышей, это как правило 7-10 мм. А у полноразмерных – 40 мм, – добавляет Хотинский.

У качественных полноразмерных наушников хорошая шумоизоляция. Так вы не будете мешать людям вокруг. Такое удовольствие – не менее 5 тыс. грн.

Если вы стремитесь к идеалу — изучите главное свойство аксессуара.

Речь идет об АЧХ. Это амплитудно-частотная характеристика, которая должна быть достаточно ровной. Тогда количество баса, средних и высоких частот – на одном уровне.

Поэтому ищите на упаковке, прежде всего, эту информацию.

Отдельно разработчики выделяют игровые наушники. От остальных они отличаются разве что ярким оформлением и качественным микрофоном. У спортивных наушников самое важное, чтобы они крепко держались. Для этого придумали гарнитуру в форме подковы. В массмаркете украинцы чаще всего покупают наушники за 1, 5 и 10 тыс. грн. В профессиональных магазинах найдете примеры и более чем за $2 тыс. Но где бы вы ни искали, специалисты знают, как найти лучшее!

Используйте для тестирования наушников любимый трек, который вы уже слушали миллион раз. И тогда все будет легко и просто. Главное в выборе наушников – знать, на что обращать внимание.

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