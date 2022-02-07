Як правильно вибрати планшет для роботи, навчання та інтернету

Планшет – ідеальний гаджет для усієї сім’ї. Він здатний замінити підручники школярам, а також показувати відео та працювати з корисними додатками. В Україні такі пристрої мають попит, та щоб обрати недорогу та якісну модель, варто проаналізувати ринок та порівняти моделі.

І хоча зараз на ринку смартфонів є моделі з великими екранами, планшети вони не зможуть витіснити.

Якщо ви плануєте блукати соцмережами й сайтами – зверніть увагу на середній за розміром планшет, 7-8 дюймів.

– Для серфінгу в інтернеті краще обирати бюджетний або середньобюджетний планшет. Такі моделі мають непоганий IPS-екран – це збільшить комфорт для очей. Тому що дуже яскраві та дуже соковиті екрани будуть напружувати очі після тривалого використання, — радить блогер Артем Письменний.

Аби не нервуватися через повільність роботи пристрою, поцікавтеся процесором. 8 ядер – ідеальний варіант. А ще оперативна пам’ять. Не менше 4 ГБ. Якщо ви зазвичай не маєте поряд Wi-Fi, важлива й підтримка сім-картки.

– Це важлива функція, тому що у більшості люди які купляють планшет для серфінгу у мережі, вони звертають увагу на те, як він буде підключатися до інтернету, — розповідає технічна експертка мережі магазинів побутової техніки Христина Петришин.

До сучасного планшета можна приєднати навіть принтер, клавіатуру чи спеціальну ручку-стилус. Простий і надійний планшет обійдеться вам від 5 до 9 тис. грн.

Насолоджуватися фільмами та комп’ютерними іграми — точно буде зручніше з планшетом від 10 дюймів. Та що більший екран, то швидше в нього сідає батарея. Тож обирайте мінімум 5 мА/год — їх вистачить на пів доби роботи.

Аби ненароком не розбити екран, варто захистити його спеціальним склом чи плівкою. Головне у планшета — детальна та яскрава картинка. На це впливає роздільна здатність або РРІ. Вона теж істотно позначається на ціні. За планшет з великим екраном готуйтеся викласти мінімум 10 тис. грн.

До планшетів для читання — найменше вимог. Невеликий розмір екрана — тут навпаки буде перевагою!

– Для цього підійде семидюймовий. Тому що він мобільний, на ньому зручніше читати, і більше створюється ефект як читання цієї ж електронної книги, – додає експертка Христина.

Додасть зручності функція відтворення тексту білим по чорному, тоді очі не так швидко втомляться від читання. Найчастіше українці витрачають на планшети від 7 до 15 тис. грн. Звісно, бренд та ціна — мають значення. Але запорука успіху — ретельно вивчити технічні властивості вашого нового гаджета.

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