Как правильно закрепить автокресло в машине

Даже в период карантина все равно приходится чаще передвигаться на собственном авто. Если вы едете с ребенком, а автокресла у вас нет — готовьтесь к штрафу в 510 грн. Только в прошлом году в ДТП в Украине погибли более 150 детей, а почти 5 тыс. были ранены.

Впрочем, как оказалось даже те, кто пользуется автокреслом не всегда умеют правильно его закрепить. А это значит, что во время аварийной ситуации оно не спасет ребенка. Как правильно и быстро закрепить автокресло, и как работают современные системы крепления в автомобиле — в сюжете Сергея Силина.

Напомним, Факты ICTV писали о том, как подготовить авто к лету и на что обратить внимание.

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