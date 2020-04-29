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Як правильно закріпити автокрісло в машині

Навіть у період карантину все одно доводиться частіше пересуватися власним авто. Якщо ви їдете з дитиною, а автокрісла у вас немає – готуйтесь до штрафу в 510 грн. Лише минулого року у ДТП в Україні загинули понад 150 дітей, а майже 5 тис. були поранені.

Втім як виявилось навіть ті, хто користується автокріслом не завжди вміє правильно його закріпити. А це означає що під час аварійної ситуації воно не врятує дитину. Як правильно і швидко закріпити автокрісло і як працюють сучасні системи кріплення в автомобілі – у сюжеті Сергія Силіна.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як підготувати авто до літа та на що звернути увагу.

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