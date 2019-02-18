Як проходять вибори в Україні: 1477 заяв про порушення, відкрито 61 провадження

Всі правоохоронні органи України під час виборів 2019 будуть працювати спільно і чітко дотримуватися законодавства і Конституції. До чесної кампанії силовики закликали і кандидатів у президенти та політичні партії.

Порушень виборчого законодавства вже майже півтори тисячі, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За його словами, від старту кампанії до Національної поліції вже надійшло 1477 заяв та повідомлень, більшість із них про незаконну агітацію та підкуп виборців.

Правоохоронці вже розпочали 61 кримінальне провадження та склали 306 протоколів про адміністративні порушення.

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Особлива небезпека – можливість внутрішнього, або й зовнішнього втручання в роботу сервера ЦВК – і над цим питанням силовики нині теж активно працюють.

Нагадаємо, Росія активізувала своїх агентів, а також пропаганду у ЗМІ напередодні виборів президента в Україні.

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