Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Туалетная бумага отошла на второй план. Что скупают украинцы на карантине

Машин в Киеве и людей точно меньше, однако далеко не все придерживаются жестких требований и ограничений. Родители гуляют на детских площадках, столичный голова обещает штрафовать родителей. До сих пор очереди из пассажиров на остановках общественного транспорта, хотя отныне будут перевозить по спецпропускам только определенные группы работников.

Самое популярное место в карантинном Киеве — очереди в супермаркеты. Люди не прекращают затариваться продуктами. Теперь туалетная бумага отходит на второй план, наибольший ажиотаж с крупами, фруктами и овощами.

Без очереди и толкотни можно еще скупиться на стихийных рынках. От полиции торговцы на улицах скрываются во дворах домов и подземных переходах.

Пока пешие патрули на улицах появляются изредка и мало штрафуют нарушителей карантина, въезды в столицу усилили Национальной гвардией на военных автомобилях.

Факты ICTV ранее писали о том, как не паниковать на карантине.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

У депутата Слуги народа Горбенко обнаружили коронавирус
У депутата Слуги народа Горбенко обнаружили коронавирус
Чрезвычайная ситуация объявлена во Львове и области
Чрезвычайная ситуация объявлена во Львове и области
Пункты пропуска на границе Украины, которые можно пересечь на авто (СПИСОК)
Пункты пропуска на границе Украины, которые можно пересечь на авто (СПИСОК)
Зеленский отложил весенний призыв 2020 на месяц
Зеленский отложил весенний призыв 2020 на месяц
Один покупатель на 10 кв м: как работает ограничение в супермаркетах Киева
Один покупатель на 10 кв м: как работает ограничение в супермаркетах Киева
СБУ разоблачила 38 распространителей фейков о коронавирусе, некоторые задания были из РФ
СБУ разоблачила 38 распространителей фейков о коронавирусе, некоторые задания были из РФ
Китайцев предупредили о риске второй волны коронавируса
Китайцев предупредили о риске второй волны коронавируса
По китайскому или итальянскому сценарию: как Украине бороться с коронавирусом
По китайскому или итальянскому сценарию: как Украине бороться с коронавирусом

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка