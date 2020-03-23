Туалетная бумага отошла на второй план. Что скупают украинцы на карантине

Машин в Киеве и людей точно меньше, однако далеко не все придерживаются жестких требований и ограничений. Родители гуляют на детских площадках, столичный голова обещает штрафовать родителей. До сих пор очереди из пассажиров на остановках общественного транспорта, хотя отныне будут перевозить по спецпропускам только определенные группы работников.

Самое популярное место в карантинном Киеве — очереди в супермаркеты. Люди не прекращают затариваться продуктами. Теперь туалетная бумага отходит на второй план, наибольший ажиотаж с крупами, фруктами и овощами.

Без очереди и толкотни можно еще скупиться на стихийных рынках. От полиции торговцы на улицах скрываются во дворах домов и подземных переходах.

Пока пешие патрули на улицах появляются изредка и мало штрафуют нарушителей карантина, въезды в столицу усилили Национальной гвардией на военных автомобилях.

Факты ICTV ранее писали о том, как не паниковать на карантине.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.