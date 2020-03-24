Як проходить карантин у Львові, Одесі, Луцьку та Рівному

Перший випадок коронавірусу зафіксовано на Закарпатті. Хвора – жителька Мукачева, її чоловік повернувся з Італії 20 березня. Жінка в лікарні, її тест на коронавірус – позитивний. Чоловік на самоізоляції.

На Тернопільщині виявили другого хворого на коронавірус, – повідомили в обласному лабораторному центрі.

На Львівщині запроваджують режим надзвичайної ситуації. В Одесі громадський транспорт, як і в столиці, перейшов на спецрежим.

Докладніше про поширення коронавірусу в Україні – в регіональному огляді наших журналістів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що скуповують українці на карантині.

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