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Як пройшов перший політ Boeing 777X у США

У США відбувся перший політ широкофюзеляжного Boeing 777X. Перший політ відбувся вдало – кажуть пілоти. Напередодні літак не підіймали в повітря через погану погоду. Взагалі його політ планували ще в середині минулого року, однак  відклали через проблеми з новим двигуном та крилами.

Boeing уперше поставив на такий великий літак лише два двигуни. Інженери переконують Boeing 777X дуже ефективним з точки зору витрат пального. Це найбільший та найекономніший літак на планеті.

Факти ICTV раніше писали про те, як зробити польоти дешевшими.

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