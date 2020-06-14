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Как провести выходные на ВДНХ: развлечения и цены

Даже с учетом карантина, развлечения нам этим летом гарантированы. На столичном ВДНХ заработал сезонный парк развлечений. Здесь приключений и эмоций хватит с утра до вечера. Детские площадки с креативными решениями, зоопарк с лемурами, электросамокаты, бассейны, подвижные квесты, зоны гамаков и барбекю. Все заработало согласно рекомендациям ВОЗ. Поэтому лето обещает быть активным.

Впервые в Украине развлечение и для детей, и взрослых. Уникальный японский лабиринт, напоминающий кокон. Идея принадлежит художнице Тошико Хориучи Макадам — ее японцы называют королевой детских площадок. Для малышей — это развлечение на длительное время. От 100 грн.

Однако пока толпы здесь нет, так как действует карантин.

Объехав полмира, в Киев прибыл и мифологический парк с драконами и динозаврами. Еще несколько месяцев назад фантастические фигуры развлекали Саудовскую Аравию. Вход от 120 грн.

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Выставка интерактивная — все драконы рычат и двигаются. У каждого свое звучание. Здесь охотно расскажут историю о десятках драконов с видеоигр, книг и фильмов. Здесь аналогия с приключенческой картины Малифисента, где злую колдунью сыграла Анджелина Джоли.

Среди мифических созданий посетителей пока не много. Это успокаивает родителей, которые точно не хотят в жару сидеть в квартире, но и не хотят оказаться в толпе.

Пока дети сосредоточены на крупных игрушках, родители погружаются в исторический бэкграунд созданий.

А вот отсюда дети не хотят выходить и в 9 вечера. Это зоопарк на ВДНХ. Любимое развлечение — покормить животных. Особенно лемуров. В вольеры к ним временно не попасть, хотя обычно запросто. С нынешней жарой эти животные будто в родной Африке. От 85 грн.

Парк ВДНХ открылся с соблюдением всех карантинных норм. Поэтому этим летом без активных развлечений вы не останетесь.

Ранее на ВДНХ была выставка костюмов. Эта выставка была доказательством того, что украинское кино возрождается и одновременно не ищет простых путей. Платья, в которых актрисам приходилось быть на съемочных площадках по 10-12 часов, заставляли их не есть и не пить, чтобы не ходить в туалет.

Всего в павильоне ВДНХ представлялись 6 тематических зон костюмов. Были фильмы, которые еще и не вышли в прокат.

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