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Захар Беркут, Мавка и Крепостная: выставка костюмов на ВДНХ

Во что одевался Захар Беркут, почему лилась кровь от костюмов 19 века, и сколько необходимо времени, чтобы надеть платье из сериала Крепостная. На все эти вопросы можно получить ответы на столичном ВДНХ. Там выставили более полусотни костюмов из фильмов Захар Беркут, Мавка, Преданная, сериала Крепостная и других.

Эта выставка – доказательство того, что украинское кино возрождается и одновременно не ищет простых путей.

Платья, в которых актрисам приходилось быть на съемочных площадках по 10-12 часов, заставляли их не есть и не пить, чтобы не ходить в туалет.

Захар Беркут наверное превзошел любое украинское кино по количеству костюмов. Для съемок понадобилось сшить 6 сотен различных экземпляров из кожи, металла и меха.

Всего в павильоне ВДНХ представлены 6 тематических зон костюмов. Есть фильмы, которые еще и не вышли в прокат. Окунуться в волшебный мир современного украинского киноискусства можно до 13 февраля.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Киеве открыли художественную выставку ко Дню соборности.

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