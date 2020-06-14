Як провести вихідні на ВДНГ: розваги та ціни

Навіть з урахуванням карантину, розваги нам цим літом гарантовані. На столичному ВДНГ запрацював сезонний парк розваг. Тут пригод і емоцій вистачить зранку до вечора. Дитячі майданчики з креативними рішеннями, зоопарк з лемурами, електросамокати, басейни, рухливі квести, зони гамаків та барбекю. Усе запрацювало згідно рекомендацій ВООЗ. Тож літо обіцяє бути активним.

Уперше в Україні розвага і для дітей, і дорослих. Унікальний японський лабіринт, який нагадує кокон. Ідея належить художниці Тошико Хоріучі Макадам – її японці називають королевою дитячих майданчиків. Для малечі – це розвага на тривалий час. Від 100 грн.

Однак поки що натовпу тут немає, так як діють карантинні обмеження.

Об’їхавши півсвіту, до Києва прибув і міфологічний парк з драконами та динозаврами. Ще декілька місяців тому фантастичні фігури розважали Саудівську Аравію. Вхід від 120 грн.

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Виставка інтерактивна – усі дракони гарчать і рухаються. У кожного своє звучання. Тут залюбки розкажуть історію про десятки драконів з відеоігр, книг і фільмів. Тут аналогія з пригодницькою картиною Маліфісента, де злу чаклунку зіграла Анджеліна Джолі.

Серед міфічних створінь відвідувачів поки не багато. Це заспокоює батьків, які точно не мають бажання в спеку сидіти в квартирі, але й не хочуть опинитися в натовпі.

Поки діти зосереджені на великих іграшках, батьки занурюються в історичний бекграунд створінь.

А от звідси діти не хочуть виходити і о 9 вечора. Це зоопарк на ВДНГ. Улюблена розвага – погодувати тваринок. Особливо лемурів. У вольєри до них тимчасово не потрапити, хоча зазвичай запросто. З нинішньою спекою ці тварини ніби в рідній Африці. Від 85 грн.

Парк ВДНГ відкрився з дотриманням усіх карантинних норм. Тож цього літа без активних розваг ви не залишитесь.

Раніше на ВДНГ була виставка костюмів. Ця виставка була доказом того, що українське кіно відроджується і одночасно не шукає простих шляхів. Сукні, в яких актрисам доводилося бути на знімальних майданчиках по 10-12 годин, змушували не їсти, і не пити, аби не ходити в туалет.

Загалом в павільйоні ВДНГ бул представлено 6 тематичних зон костюмів. Були фільми, які ще й не вийшли у прокат.

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