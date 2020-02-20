Как распознать афериста и не дать себя обмануть при аренде жилья

В Украине квартирные мошенники спокойно зарабатывают, а полиции почему-то нет дела.

Факты буквально поймали на горячем аферистку, которая сдавала в аренду несуществующие квартиры в Киеве, вызвали полицию, но женщина успела убежать.

Удивительно, но одну лакомую к деньгам женщину Фактам удалось найти и во второй раз – и тут уже пришлось даже держать двери, чтобы полиция таки сделала свое дело.

Однако впоследствии выяснилось, что аферистку отпустили. Что же случилось в полиции и как обманывают доверчивых украинцев – смотрите в сюжете Владислава Круглова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как мошенники обманывают людей в киевском метро.

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