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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Як розпізнати афериста і не дати себе ошукати під час оренди житла

В Україні квартирні шахраї спокійно заробляють, а поліції чомусь немає до цього справи.

Факти буквально схопили на гарячому аферистку, яка здавала в оренду неіснуючі квартири у Києві, викликали поліцію, але жінка встигла втекти.

На диво, але одну ласу до грошей пані Фактам вдалося знайти й вдруге – і тут вже довелося навіть тримати двері, аби поліція таки зробила свою справу.

Проте згодом з’ясувалось, що аферистку відпустили. Що ж трапилося в поліції та як саме ошукують довірливих українців – дивіться у сюжеті Владислава Круглова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як шахраї дурять людей у київському метро.

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