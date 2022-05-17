Как в Киеве борются с дефицитом топлива и когда закончится кризис

Из-за дефицита топлива Киев превращается в настоящий рай для велосипедистов и владельцев электротранспорта. Даже на центральных улицах автомобилей гораздо меньше. Жители Киева постепенно подстраиваются под новые реалии.

– Сосед, который ездил в магазин на машине, сейчас пересел на велосипед. Говорит, почини мне велосипед, потому что у меня двигатель объемом 5.5 л. Будет спортсменом, похудеет. Даже такие люди пересели на велосипеды, – рассказывает владелец веломастерской Виктор Улиско.

Общественный транспорт еще не восстановился полностью, велосипед спасает многих киевлян.

Во время войны Украина потеряла российский и белорусский ресурсы поставки горючего, страна-агрессор заблокировала морские порты, разрушила Кременчугский НПЗ и полтора десятка нефтебаз, поэтому правительству пришлось быстро налаживать поставки топлива из ЕС. Правда, пока справиться с кризисом не удается – цены на отдельных АЗС достигают 60 грн/л. На некоторых станциях горючего вообще нет.

Проблему усугубляет паника и высокий спрос на топливо среди населения. По оптимистическим прогнозам ситуация стабилизируется уже в этом месяце. Пессимисты уверены, что проблема будет существовать до осени.

– Это очень тяжелый период для украинцев. Особенно для людей, потерявших работу, они готовы покупать электромобили, потому что им нужно зарабатывать деньги. Сейчас популярность растет и растет, и я вижу будущее только за электротранспортом, – уверяет продавец автосалона Татьяна Скирда.

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