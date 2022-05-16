Пока будет продолжаться война, дефицит топлива в Украине будет оставаться, однако он будет колебаться в зависимости от мер, принятых правительством.

Об этом 16 мая в эфире всеукраинского телемарафона заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

— Кабмин делает очень много, чтобы как-то поправить эту ситуацию. О дефиците мы не забудем, пока идет война, просто он может уменьшиться. Правительству необходимо несколько изменить нашу регуляторную политику, — отметил он.

По словам эксперта, конкурентная цена за обычный бензин в Украине составляет 40-43 грн, тогда как за дизельное топливо — около 45-46 грн за литр.

— Главная проблема остается в логистике. Думаю, к концу июля она улучшится, и дефицит немножко спадет, — добавил он.

Владимир Омельченко призвал всех граждан быть ответственными и уменьшить количество своих поездок, если это возможно.

