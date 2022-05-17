Як у Києві борються з дефіцитом пального і коли закінчиться криза

Через дефіцит пального Київ перетворюється на справжній рай для велосипедистів та власників електротранспорту. Навіть на центральних вулицях автівок значно менше. Жителі Києва поступово підлаштовуються під нові реалії.

– Сусід, який їздив до магазину на машині, зараз пересів на велосипед. Каже, полагоди мені велосипед, тому що у мене двигун об’ємом 5.5 л. Буде спортсменом, схудне. Навіть такі люди пересіли на велосипеди, – розповідає власник веломайстерні Віктор Уліско.

Громадський транспорт ще не відновився повністю, то велосипед рятує багатьох киян.

Під час війни Україна втратила російський та білоруський ресурси постачання пального, країна-агресор заблокувала морські порти, зруйнувала Кременчуцький НПЗ та півтора десятка нафтобаз, тому уряду довелося швидко налагоджувати постачання палива з ЄС. Щоправда, поки упоратися з кризою не вдається – ціни на окремих АЗС сягають 60 грн/л. На деяких станціях пального взагалі немає.

Проблему ускладнює паніка та високий попит на пальне серед населення. За оптимістичними прогнозами, ситуація стабілізується вже в цьому місяці. Песимісти впевнені, що проблема існуватиме аж до осені.

– Це дуже важкий період для українців. Особливо для людей, які втратили роботу, вони готові купувати електромобілі, тому що їм потрібно заробляти гроші. Нині популярність зростає і зростає, і я бачу майбутнє лише за електротранспортом, – запевняє продавець автосалону Тетяна Скирда.

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