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Факти / Відео / Lifestyle / Авто

Як у Києві борються з дефіцитом пального і коли закінчиться криза

Олександр Мужичук журналіст Вікна

Через дефіцит пального Київ перетворюється на справжній рай для велосипедистів та власників електротранспорту. Навіть на центральних вулицях автівок значно менше. Жителі Києва поступово підлаштовуються під нові реалії. 

– Сусід, який їздив до магазину на машині, зараз пересів на велосипед. Каже, полагоди мені велосипед, тому що у мене двигун об’ємом 5.5 л. Буде спортсменом, схудне. Навіть такі люди пересіли на велосипеди, – розповідає власник веломайстерні Віктор Уліско.

Громадський транспорт ще не відновився повністю, то велосипед рятує багатьох киян.

Під час війни Україна втратила російський та білоруський ресурси постачання пального, країна-агресор заблокувала морські порти, зруйнувала Кременчуцький НПЗ та півтора десятка нафтобаз, тому уряду довелося швидко налагоджувати постачання палива з ЄС. Щоправда, поки упоратися з кризою не вдається – ціни на окремих АЗС сягають 60 грн/л. На деяких станціях пального взагалі немає.

Проблему ускладнює паніка та високий попит на пальне серед населення. За оптимістичними прогнозами, ситуація стабілізується вже в цьому місяці. Песимісти впевнені, що проблема існуватиме аж до осені.

– Це дуже важкий період для українців. Особливо для людей, які втратили роботу, вони готові купувати електромобілі, тому що їм потрібно заробляти гроші. Нині популярність зростає і зростає, і я бачу майбутнє лише за електротранспортом, – запевняє продавець автосалону Тетяна Скирда.

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