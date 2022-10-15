Как Ужгород перешел на индивидуальное отопление и преимущества

Уже почти 20 лет ужгородцы самостоятельно решают, когда обогревать дом и как. В каждой квартире и доме здесь есть индивидуальное отопление.

В коммунальных заведениях – собственные модульные котельные. Отказываться от централизованного отопления, устанавливать в квартирах и домах автономные котлы начали здесь еще в 2004 году. Со временем вся Закарпатская область отказалась от централизованного тепла.

– Малообеспеченным слоям населения, согласно их обращениям, через социальные службы мы закупаем дрова. А также мы устанавливали наши бюджетные деньги электроотопление для той категории населения, которая не могла себе самостоятельно позволить обустроить, — сообщил мэр Ужгорода Богдан Андреев.

Такой эксперимент избавил население от коммунальной зависимости и существенно сэкономил бюджетные деньги. Централизованное тепло обходилось втрое дороже и было некачественным. Ужгородка Евгения Фанта самостоятельно регулирует температуру воды в кранах и воздух в доме.

За прошлый месяц Евгения потребила голубого топлива всего на 60 грн. Когда включит тепло, то будет платить за него около 1,5 тыс. грн. А вот уже зимой – квартиру будут греть с помощью кафельной печки. На сезон нужно 1,5 грузовика сухих дров – их цена более 10 тыс. грн. Хотя и подорожали на треть, но греться ими выгодно.

– Она очень энергоэффективна. От слова полностью. Мы разлагаем огонь один раз в день. Вечером муж приходит. Занимает где-то пол часа времени эта вся процедура, чтобы разогреть, раскочегарить. Но потом до следующего дня, до часа 16:00-17:00, она еще горячая. Она настолько отдает тепло, – заверила жительница Ужгорода Евгения Фанта.

Ужгородцы ищут варианты резервного отопления, чтобы не замерзнуть зимой. Нагревают помещение электрическими котлами, а на всякий случай запаслись еще и твердотопливными. Имеют конвекторы и камины на дровах. Кто имеет больше денег, то устанавливают тепловой насос. Но большинство котлов – газовые.

– Сравнить с газом нельзя ничего, разве что электроэнергия, но она дороже. Есть там тепловые насосы и все остальное, – заявил эксперт по отопительным системам Анатолий Головнич.

Ужгородские школы, детсады, больницы и админздания обогревают 62 модульных котельных. Пятеро из них – на альтернативных видах топлива. Одна из котельных обогревает большой медицинский городок – роддом, областную инфекционную и городскую больницы, а также поликлинику.

Газовые котлы не включали уже четыре года, потому что греются дровами и щепой. В больнице подсчитали, что обогрел паллетами и дровяной щепой на 70% дешевле, чем газовой.

– В течение всех отопительных лет мы увидели, что гораздо эффективнее и экономнее перейти на альтернативные виды топлива. В течение отопительного периода мы можем сэкономить до 1,5 млн грн, – отметил главный инженер Ужгородской городской центральной клинической больницы Вячеслав Качковский.

Пока украинцы учатся экономить, ужгородцы делают это давно. За годы использования индивидуальным отоплением осознали, что только 1 градус температуры дает почти 5% экономии энергоресурсов. А это уже значительные деньги в семейном или городском бюджете.

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