Як Ужгород перейшов на індивідуальне опалення та переваги

Вже майже 20 років ужгородці самостійно вирішують, коли обігрівати оселю та як. У кожній квартирі та будинку тут є індивідуальне опалення.

У комунальних закладах – власні модульні котельні. Відмовлятися від централізованого опалення, встановлювати у квартирах та будинках автономні котли тут почали ще у 2004 році. Згодом уся Закарпатська область відмовилася від централізованого тепла.

– Малозабезпеченим верствам населення, згідно з їхніми зверненнями, через соціальні служби ми закуповуємо дрова. А також ми встановлювали за наші бюджетні гроші електроопалення для тої категорії населення, яка не могла собі самостійно дозволити облаштувати, – повідомив мер Ужгорода Богдан Андріїв.

Такий експеримент позбавив населення від комунальної залежності та суттєво заощадив бюджетні гроші. Централізоване тепло обходилося втричі дорожче і було неякісним. Ужгородка Євгенія Фанта самостійно регулює температуру води у кранах та повітря в оселі.

За минулий місяць Євгенія спожила блакитного палива лише на 60 грн. Коли включить тепло, то платитиме за нього десь 1,5 тис. грн. А от уже взимку – квартиру грітимуть за допомогою кахельної пічки. На сезон треба 1,5 вантажівки сухих дров – їхня ціна понад 10 тис. грн. Хоча і подорожчали на третину, але грітися ними вигідно.

– Вона дуже енергоефективна. Від слова повністю. Ми розкладаємо вогонь один раз на день. Увечері чоловік приходить. Займає десь пів години часу ця вся процедура, щоб розігріти, розкочегарити. Але потім до наступного дня, до години 16:00-17:00 вона ще гаряча. Вона настільки віддає тепло, – запевнила жителька Ужгорода Євгенія Фанта.

Ужгородці шукають варіанти резервного опалення, щоб не замерзнути взимку. Нагрівають приміщення електричними котлами та про всяк випадок запаслися ще й твердопаливними. Є конвектори та каміни на дровах. Хто має більше грошей, то встановлюють тепловий насос. Але більшість котлів – газові.

– Порівняти з газом не можна нічого, хіба що електроенергія, але вона дорожча. Є там теплові насоси та все інше, – заявив експерт з опалювальних систем Анатолій Головнич.

Ужгородські школи, дитсадки, лікарні та адмінбудівлі обігрівають 62 модульні котельні. П’ятеро із них – на альтернативних видах палива. Одна з котелень обігріває велике медичне містечко – пологовий будинок, обласну інфекційну та міську лікарні, а також поліклініку.

Газові котли не вмикали вже чотири роки, бо гріються дровами та щепою. У лікарні підрахували, що обігрів палетами та дров’яною щепою на 70% дешевше, ніж газовий.

– Протягом всіх опалювальних років ми побачили, що набагато ефективніше та економніше перейти на альтернативні види палива. Протягом опалювального періоду ми можемо зекономити до 1,5 млн грн, – зазначив головний інженер Ужгородської міської центральної клінічної лікарні В’ячеслав Качковський.

Поки українці вчаться економити, ужгородці роблять це давно. За роки користування індивідуальним опаленням усвідомили, що лише 1 градус температури дає майже 5% економії енергоресурсів. А це вже суттєві гроші у сімейному чи міському бюджеті.

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