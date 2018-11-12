Старый фасад и новые функции: как в Польше дают новую жизнь зданиям
Промышленные здания, которые десятки лет стоят ненужными, могут получить новую жизнь с новыми функциями. Хорошо это показывает пример Польши, которая территории бывших фабрик и заводов превращает в мощные торговые, развлекательные центры или офисные здания, сдает в аренду современным фирмам. Часто средства на это дает Евросоюз.
В Лодзи была текстильная империя, фабрики, рабочие дома, школы, больница, свой рынок и даже электростанция. Когда промышленность обанкротилась, все десятилетиями стояло заброшенное.
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Но несколько лет назад жизнь снова забурлила. Сейчас здесь музеи, кинотеатры, торговый и даже научный центры.
Это процесс ревитализации, когда сохраняют фасад здания, но меняют его функции. И Польша активнее всего в Европе вводит эту моду.
К слову, Факты ICTV сообщали, что Гройсман недоволен состоянием дел в архитектурно-строительной инспекции.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!