Старый фасад и новые функции: как в Польше дают новую жизнь зданиям

Промышленные здания, которые десятки лет стоят ненужными, могут получить новую жизнь с новыми функциями. Хорошо это показывает пример Польши, которая территории бывших фабрик и заводов превращает в мощные торговые, развлекательные центры или офисные здания, сдает в аренду современным фирмам. Часто средства на это дает Евросоюз.

В Лодзи была текстильная империя, фабрики, рабочие дома, школы, больница, свой рынок и даже электростанция. Когда промышленность обанкротилась, все десятилетиями стояло заброшенное.

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Но несколько лет назад жизнь снова забурлила. Сейчас здесь музеи, кинотеатры, торговый и даже научный центры.

Это процесс ревитализации, когда сохраняют фасад здания, но меняют его функции. И Польша активнее всего в Европе вводит эту моду.

К слову, Факты ICTV сообщали, что Гройсман недоволен состоянием дел в архитектурно-строительной инспекции.

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