Как открыть собственное дело и где взять стартовый капитал: пример троих украинцев
900 предприятий ежедневно открывали в Украине на протяжении последних трех лет. Это 20-30 тыс. бизнесов ежемесячно.
Чаще всего украинцы заинтересованы в розничной и оптовой торговле. Лучше всего у нас идет сфера программирования, индустрия красоты и ресторанный бизнес. Кафе и парикмахерских – на каждом шагу. Очевидно, что дела у владельцев идут хорошо.
Открыть бизнес в Украине сейчас несложно. Сложно его удержать и развивать.
Подробнее в сюжете Натальи Кулик.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как получить кредиты украинскому бизнесу.
2020-02-11
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