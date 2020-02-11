Как открыть собственное дело и где взять стартовый капитал: пример троих украинцев

900 предприятий ежедневно открывали в Украине на протяжении последних трех лет. Это 20-30 тыс. бизнесов ежемесячно.

Чаще всего украинцы заинтересованы в розничной и оптовой торговле. Лучше всего у нас идет сфера программирования, индустрия красоты и ресторанный бизнес. Кафе и парикмахерских – на каждом шагу. Очевидно, что дела у владельцев идут хорошо.

Открыть бизнес в Украине сейчас несложно. Сложно его удержать и развивать.

Подробнее в сюжете Натальи Кулик.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как получить кредиты украинскому бизнесу.

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