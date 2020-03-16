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Факти / Відео / Україна

Як відповідальний бізнес допомагає у боротьбі з коронавірусом

Вірусна загроза змусила український бізнес реагувати на ситуацію. Компанії запроваджують додаткові заходи безпеки. Проводять прибирання дезінфікуючими засобами, вимірюють температуру працівникам. Керівництво Нової Пошти спрямовує 25 млн грн на обладнання і додаткові матеріали для лікарень Полтави та області.

Діяти відповідально в складних умовах закликав усіх українських бізнесменів співзасновник компанії.

Допомогти українцям у кризовій ситуації вирішили благодійні фонди: Фонд Олени Пінчук та Фонд Віктора Пінчука. Закупили 10 новітніх апаратів штучної вентиляції легень. Кожен вартістю 46  тис. доларів. Їх встановлять у лікарнях тих регіонів України, яким, за рекомендаціями МОЗ, вони  можуть знадобитися найбільше, у разі поширення інфекції. Це зокрема, Волинська, Донецька, Закарпатська, Львівська, Луганська, Одеська та Чернівецька області. Ще три апарати в лікарнях Києва.

Фонд Ріната Ахметова закупив для держави 20 тис. експрес-тестів. Адже саме швидке виявлення заражених та їхня ізоляція дасть змогу запобігти епідемії. Також передали в лікарні ізолюючий мобільний бокс для транспортування хворих, а також апарати штучної вентиляції легенів.

Нині всім нам слід зрозуміти – життя тимчасово зміниться кардинально, до цього слід бути готовим і поставитись з розумінням, особливо відповідальним має стати бізнес.

Факти ICTV раніше писали про те, що на період карантину в Києві бізнесу можуть знизити податки.

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