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Как повлияет на рынок нефти атака на НПЗ в Саудовской Аравии

В Анкаре проходит встреча трех лидеров на фоне нефтяного кризиса, который произошел из-за нападения на крупнейший перерабатывающий завод в Саудовской Аравии. Цены на нефть резко подскочили вверх – уже более $70 за баррель марки Brent. За нападения на саудитов в США не исключают военного ответа.

Учитывая нападение на саудовский нефтеперерабатывающий завод, через который мировая добыча на несколько суток сократилась на 5%, мировые цены на нефть сразу же побили 30-летний рекорд. Россия и Иран, которым это крайне выгодно, представлены на нынешней встрече в Анкаре. Эксперты между тем говорят о возможности катастрофических последствий.

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Нападение 10 беспилотников на завод Сауди Арамко было совершено в ночь на 14 сентября, возник сильный пожар. Ответственность взяли повстанцы-хуситы из Йемена.

Саудовские власти пока от резких комментариев воздерживаются. Работу на предприятии приостановили, добычу сократили.

Цены на черное золото мгновенно отреагировали резким скачком – марка Brent подорожала почти на 14%. За баррель на утренних торгах 16 сентября платили $71,95, позже цена немного снизилась.

Президент США Дональд Трамп разрешил открыть американские резервы нефти, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. А саудовцы пообещали возобновить добычу в прежних объемах уже к сегодняшнему вечеру.

Напомним, в августе цены на нефть опустились до минимума за полгода.

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