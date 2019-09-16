Як вплине на ринок нафти атака на НПЗ в Саудівській Аравії

В Анкарі відбувається зустріч трьох лідерів на тлі нафтової кризи, котра сталась через напад на найбільший переробний завод у Саудівський Аравії. Ціни на нафту різко підскочили угору – вже понад $70 за барель марки Brent. Через напад на саудитів у США не виключають військової відповіді.

З огляду на напад на саудівський нафтопереробний завод, через який світовий видобуток на кілька діб скоротився на 5%, світові ціни на нафту одразу ж побили 30-річнй рекорд. Росія та Іран, яким це вкрай вигідно, представлені на нинішній зустрічі в Анкарі. Експерти тим часом говорять про можливість катастрофічних наслідків.

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Напад 10 дронів на завод Сауді Арамко було скоєно в ніч на 14 вересня, виникла сильна пожежа. Відповідальність взяли повстанці-хусити з Ємену.

Саудівська влада поки від різких коментарів утримується. Роботу на підприємстві призупинили, видобуток скоротили.

Ціни на чорне золото миттєво відреагували різким стрибком – марка Brent подорожчала майже на 14%. За барель на вранішніх торгах 16 вересня платили $71,95, пізніше ціна трохи знизилася.

Президент США Дональд Трамп дозволив відкрити американські резерви нафти, щоб стабілізувати ситуацію на ринку. А саудівці пообіцяли відновити видобуток у дотеперішніх обсягах уже до сьогоднішнього вечора.

Нагадаємо, в серпні ціни на нафту опустилися до мінімуму за півроку.

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