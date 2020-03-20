Як займатися спортом під час карантину

Із закриттям спортзалів на карантин, київські спортсмени потягнулись на спортивні майданчики. Але із дотриманням жорстких правил. Більше 10 не збиратися, дистанція не менше метра, дезінфекція і гарний настрій. Та бруси відходять на другий план, якщо намагаєшся не торкатися брудних поверхонь. В період закритих спортзалів врятують індивідуальні петлі TRX.

Якщо запровадять заборону на піші прогулянки, з петлями TRX можна займатися і вдома. Перебуваючи на самоізоляції, в обсервації, не забувайте робити фізичні навантаження та рухатись. Тримайте м’язи в тонусі, це дозволить зміцнити імунну систему. Деталі у сюжеті Володимира Михайлова.

Нагадаємо, на час карантину в Києві можуть відкрити магазини засобів гігієни.

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