Як зекономити на опаленні та не замерзнути взимку: приклад Миколаєва

Як зігрітися цієї зими – чи не найголовніше питання для більшості українців. Люди переймаються, що через енергетичну кризу – нестачу вугілля, електрики і газу – вони опиняться без тепла та світла.

А тому зараз українці почали прискіпливо прораховувати варіанти: грітися взимку самостійно, що дає свободу, чи все ж таки централізовано.

Наприклад, у Миколаєві навіть створили спеціальну комісію, яка вивчатиме, як можна буде дешевше і якісніше обігріватися.

Місцеві мешканці, які мають централізоване опалення, скаржаться, що в холодну пору року в їхніх помешканнях також холодно. А, наприклад, у квітні, коли вже тепло, батареї такі гарячі, що доводиться відчиняти вікна. Дехто вважає, що вже давно слід перейти на індивідуальне опалення.

У Миколаєві, як і загалом по Україні, мешканцям багатоповерхівок заборонено відключатися від централізованого опалення. Проте зараз влада міста створила комісію, щоб розібратися, чи варто переходити на автономний обігрів квартир.

Місцевий житель, експерт з автономного опалення Віктор Ножкін розповів, що обігріває свою квартиру кондиціонером, оскільки так вигідніше. Протягом 25 років чоловік спроектував і збудував сотні систем індивідуального опалення для житла і підприємств. Автономне опалення він облаштував і у власній квартирі.

– Дайте можливість людям відключитися (від централізованого опалення, – Ред.). І скажіть: це коштує 5 тис. грн, 10 тис. грн – відключення від мережі. Нехай люди роблять. І спрямуйте ці кошти, які за відключення ви зібрали, на те, щоб поставити малозабезпеченим людям котли, – вважає Віктор Ножкін.

Проти цього виступають постачальники централізованого опалення. Вони модернізують котельні й замінюють мережі. Фахівці запевняють, що саме це і здешевить вартість комуналки, а індивідуальні котли можуть спричинити багато проблем.

– Весь будинок буде наповнений турбованими котлами, і всі димарі виходитимуть на вулицю. На всіх верхніх поверхах чадний газ буде у квартирі, – переконаний директор КП Миколаївоблтеплоенерго Микола Логвинов.

Альтернативним варіантом може бути підключення багатоповерхівки до індивідуального теплового пункту.

– Встановлення такого індивідуального теплового пункту в будинку дає економію до 30%. Якщо на вулиці робиться тепліше, автоматично відключається індивідуальний тепловий пункт, і вже не йде теплоносій від теплопостачальної компанії, а циркулює по самій системі за рахунок насосів, – пояснив директор Центру енергоефективності Миколаєва Василь Хоростківський.

Паралельно будинки потрібно утеплити. За словами Хоростківського, в комплексі це може дати економію до 50% у платіжках.

Поки тривають дискусії щодо переваг індивідуального та централізованого опалення, чиновники вирішили перевести на “автономку” перші 100 будинків, у яких більшість мешканців уже відключилися від котельні.

Та відбудеться це нескоро. Адже потрібно дослідити потужності електричних і газових мереж, розробити проект і головне – вирішити, чи людям хоч щось відшкодують за встановлення індивідуальних котлів.

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