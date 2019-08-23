Как живет постмайданная Украина под гнетом РФ: премьера нового фильма

Более 30 тыс. километров. Кыргызстан, Армения, Россия, непризнанное Приднестровье. И для контраста – разные регионы нашей страны. Такой путь преодолели авторы нового фильма Украина. Эволюция достоинства, чтобы показать, в насколько разных мирах теперь живет постмайданная Украина и другие бывшие республики СССР, до сих пор находящиеся под влиянием «русского мира».

Кроме жизни обычных людей, фильм рассказывает еще и о том, кто и какой ценой удержал страну после Революции Достоинства от коллапса – экономического и политического. События того времени откровенно комментирует тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк. Во время презентации ленты он отметил: мы должны научиться ценить то, что имеем. Уважать друг друга, наши достижения и уверенно бороться за следующие победы.

– Я хочу, чтобы следующие 5 лет те, кто сегодня пришли законно к власти, сделали гораздо больше. У них для этого есть фундамент, у них для этого есть народное доверие, у них для этого есть то, что все мы, как украинский народ, сохранили. Это наше государство, – отметил Арсений Яценюк.

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Как удалось сплотиться и дать отпор внезапной российской агрессии, не допустить дефолта и разрухи вместе с Арсением Яценюком в ленте вспоминают министр внутренних дел Арсен Аваков, министр образования Лилия Гриневич и нынешний премьер Владимир Гройсман. Глава правительства согласился, что некоторые события могли сложиться иначе. Но главное, что удалось выйти из кризиса и сейчас Украина имеет прочный фундамент для развития.

Телепремьера ленты запланирована на 23 августа. Ее покажут на телеканале Украина в 22:00.

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