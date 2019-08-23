Як живе постмайданна Україна під гнітом РФ: прем’єра нового фільму

Понад 30 тис. кілометрів. Киргизстан, Вірменія, Росія, невизнане Придністров’я. І для контрасту – різні регіони нашої держави. Такий шлях здолали автори нового фільму Україна. Еволюція гідності, аби показати, у наскільки різних світах тепер живе постмайданна Україна та інші колишні республіки СРСР, що й досі перебувають під впливом «русского мира».

Крім життя звичайних людей, фільм розповідає ще й про те, хто і якою ціною втримав країну після Революції Гідності від колапсу – економічного та політичного. Події того часу відверто коментує тодішній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк. Під час презентації стрічки він наголосив: ми мусимо навчитися цінувати те, що маємо. Шанувати одне одного, наші здобутки і впевнено боротися за наступні перемоги.

– Я хочу, щоб наступних 5 років ті, хто сьогодні прийшли в законний спосіб до влади, зробили набагато більше .У них для цього є фундамент, у них для цього є народна довіра, у них для цього є те, що всі ми, як український народ, зберегли. Це наша держава, – зазначив Арсеній Яценюк.

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Як вдалося згуртуватися і дати відсіч раптовій російській агресії, не допустити дефолту та розрухи разом з Арсенієм Яценюком у стрічці згадують міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр освіти Лілія Гриневич та теперішній прем’єр Володимир Гройсман. Очільник уряду погодився, що деякі події могли скластися інакше. Та головне, що вдалося вийти з кризи і нині Україна має міцний фундамент для розвитку.

Телепрем’єра стрічки запланована на 23 серпня. Її покажуть на телеканалі Україна о 22:00.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Києві відбулася прем’єра вистави Олега Сенцова.

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