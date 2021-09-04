Как живут и за какие условия платят студенты в 2021 году

С началом учебного года традиционно возникает вопрос об условиях проживания студентов, а они часто не соответствуют никаким стандартам. В редакцию Факты с жалобами на качество жилья обратились жители общежитий из Запорожского национального университета.

Но мы проверили также ситуацию в Днепровском национальном университете, а еще столичном Авиационном университете.

Шестое общежитие Запорожского национального университета. Ржавые душевые кабинки, совсем дырявые трубы и забитая канализация.

Запорожские студенты не понимают, почему за проживание в таких условиях им еще и в этом году плату повысили до 15 тыс. 700 грн в год.

Пятое общежитие Днепровского национального университета Факты проверяют уже третий год подряд. Обычно именно на него больше всего жалоб от студентов. Нынешние первокурсники к условиям проживания были готовы, уже собирают средства на косметические ремонты.

Десятиэтажное общежитие ремонтируют постепенно. Наиболее проблемные участки — кухни и санузлы. Старые и разбитые туалеты, грибок на стенах, обваленные потолки и гнилые трубы.

Для журналистов проводят экскурсию и показывают условия в 11-м общежитии Авиационного университета. Студенты от такого количества камер смущены, но о жизни в общежитии рассказывают откровенно.

Илья проживает в общежитии уже третий год. И к условиям, за которые платит 520 грн в месяц, уже привык.

В Одессе жители общежития живут в нечеловеческих условиях

Уже вторую неделю жители одесского общежития живут в нечеловеческих условиях – владелец здания отрезал коммуникации.

Большинство жителей собственноручно строили здание. 27 лет назад общежитие приватизировали. Владелец помещения разными способами пытается выжить людей с их домов. Сначала выключил отопление, а в 2017 году перекрыл газ. То же произошло и с электричеством и водой.

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