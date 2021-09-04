Як живуть і за які умови сплачують студенти в 2021 році

З початком навчального року традиційно постає питання про умови проживання студентів, а вони часто не відповідають жодним стандартам. До редакції Факти зі скаргами на якість житла звернулися мешканці гуртожитків із Запорізького національного університету.

Але ми перевірили також ситуацію у Дніпровському національному університеті, а ще столичному Авіаційному університеті.

Шостий гуртожиток Запорізького національного університету. Іржаві душові кабінки, геть діряві труби та забита каналізація.

Запорізькі студенти не розуміють, чому за проживання у таких умовах їм ще й цього року платню підвищили до 15 тис. 700 грн за рік.

П’ятий гуртожиток Дніпровського національного університету Факти інспектують вже третій рік поспіль. Зазвичай саме на нього найбільше скарг від студентів. Цьогорічні першокурсники до умов проживання були готові, вже збирають кошти на косметичні ремонти.

Десятиповерховий гуртожиток ремонтують поступово. Найбільш проблемні ділянки – кухні та санвузли. Старі та розбиті туалети, грибок на стінах, обвалені стелі та гнилі труби.

Для журналістів проводять екскурсію і показують умови в 11-му гуртожитку Авіаційного університету. Студенти від такої кількості камер збентежені, але про життя в гуртожитку розповідають відверто.

Ілля проживає у гуртожитку вже третій рік. І до умов, за які платить 520 грн на місяць, вже звик.

В Одесі мешканці гуртожитку живуть в нелюдських умовах

Вже другий тиждень мешканці одеського гуртожитку живуть в нелюдських умовах – власник будівлі відрізав комунікації.

Більшість мешканців власноруч зводили будівлю. 27 років тому гуртожиток приватизували. Власник приміщення різними способами намагається вижити людей з їх помешкань. Спершу вимкнув опалення, а в 2017 році перекрив газ. Те саме сталось і з електрикою та водою.

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