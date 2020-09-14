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Без воды и света: в Одессе жители общежития живут в нечеловеческих условиях

Уже вторую неделю жители одесского общежития живут в нечеловеческих условиях – владелец здания отрезал коммуникации.

Большинство жителей собственноручно строили здание. 27 лет назад общежитие приватизировали. Владелец помещения разными способами пытается выжить людей с их домов. Сначала выключил отопление, а в 2017 году перекрыл газ. То же произошло и с электричеством и водой.

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Без коммуникаций – только половина дома. В другой обустроили и продали квартиры. За помощью жители общежития обращались к райадминистрации. Комиссия по техногенной безопасности рекомендовала владельцу подключить электроэнергию. Но он этого не сделал. Жители общежития пришли на встречу к владельцу. Но на диалог он не согласился.

Правозащитник называет эту ситуацию патовой, и одним из вариантов решения проблемы называет отмену приватизации, что самое сложное. Но советует жителям апеллировать в жилищный кодекс.

Также ранее в Днепре в студенческом общежитии высшего учебного заведения произошел пожар.

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