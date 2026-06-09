Единственным источником власти в Украине является народ, о чем свидетельствует пятая статья Конституции. Речь идет не только о выборах. Каждый имеет право влиять на жизнь в своей общине: на транспорт, безопасность, благоустройство и прочее.

Ведущая телемарафона Єдині новини Яна Брензей поговорила с членом правления и руководящего комитета общественной организации Агентство восстановления и развития Еленой Хмельник и координатором ОО Центр развития уличных культур Павлом Игнатченко о том, как стать сотворцем развития своих общин.

Как активно участвовать в жизни своей общины

Член правления и руководящего комитета ОО Агентство восстановления и развития Елена Хмельник рассказала, что есть три ключевых кита, которые выстраивают возможности для участия в принятии решений по развитию общин.

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– Какие основные барьеры мешают людям активно участвовать в жизни своей общины? Что вы фиксируете, общаясь с людьми на местах?

– Мы, как агентство восстановления и развития, как общественная организация, работаем с общинами по всей Украине именно над стратегическим планированием развития, над проектами разного восстановления, вовлечения людей в принятие решений, в частности, над построением доверия и культурой добродетельности в общинах.

И действительно, во время проведения различных проектов мы замечаем, что очень большое количество людей, к сожалению, не знают о разных возможностях, когда они могут приобщаться к принятию решений в своих общинах. Например, сейчас в Украине идет подготовка к новому этапу фактически планирования 2028-2034 года.

Часть общин уже имеет свои разработанные и обновленные стратегические документы, в которых закладываются различные проекты, которые помогают общинам работать над развитием, восстановлением и другими.

Одной из обязательных процедур рекомендовано и определено законодательством, что это должно происходить с привлечением жителей. Люди не всегда об этом знают. Люди не следят, а когда, где и как можно приобщаться. Именно это один из ключевых барьеров – не владение информацией.

Второй момент, который среди барьеров мы замечаем, к сожалению, невысокая коммуникация взаимодействия собственно самой общины со своими жителями и органами местного самоуправления. И здесь очень большой акцент следует делать на построении коммуникации с простыми жителями общин.

Третий компонент, который мы замечаем – отсутствие доверия. Если мы видим, что есть проактивная позиция местных властей, определенных секторов, общественного сектора, бизнеса, но есть часто моменты, когда просто это доверие отсутствует. Мы как агентство восстановления и развития помогаем жителям выстраивать это доверие, работать над разными компонентами добродетельности, антикоррупционных политик.

– Но человек может подумать: ну, я приду на общественное слушание, кто меня там услышит, действительно ли мой голос на что-нибудь повлияет. Что бы вы ответили на это?

— Это заблуждение, потому что сегодня мы очень много работаем с общинами. В каждый проект, проводим ли мы исследование оценки потребностей, разработку стратегических документов или проекты, которые могут помочь общине восстановить любую инфраструктуру, мы всегда приглашаем, проводим общественные консультации и слушания. Приглашаем на фокус-группы жителей и даем им возможность сказать их мнение.

А это заблуждение о том, что никто меня не услышит. Напротив, сегодня, когда финансируют даже проекты организации международной технической помощи, одним из ключевых компонентов является то, что думают об этом жители, действительно ли жители общины отмечают, что это важно для них. Это один из ключевых компонентов.

Мы призываем быть проактивными, следить, приобщаться, выражать ваше мнение. Это очень важно.

Как в Сумской области создают возможности для молодежи в Ахтырке

Координатор общественной организации Центр развития уличных культур Павел Игнатченко работает над созданием возможностей для молодежи в Ахтырке Сумской области.

– Что вас побудило заняться темой создания возможностей для молодежи в своей общине и в целом к ​​общественному активизму?

– Организация создавалась, чтобы адвокатировать интересы сообществ, уличных культур, креативных индустрий. Это молодые художники, скейтеры, музыканты, дизайнеры и другие. Мы понимали, что вызов в том, что в небольших городах часто возникает определенный комплекс неполноценности по сравнению с городами, как Киев или Харьков.

Мы хотели доказать, что современная культура и креативная индустрия не имеют географических границ, тем более во времена глобализации. Определенные сообщества, люди, молодежь, преимущественно, имеют запрос на создание современной спортивной инфраструктуры, культурной и художественной инфраструктуры. С этого началось все.

Конечно, с начала полномасштабного вторжения вызовы поменялись. Когда город пережил столь сильные разрушения, мы осознали, что восстановление – это не просто ремонт стен, а возвращение жизни в общины. И тогда молодежь и активисты не ожидали указаний.

Каждый занимался своим делом, развозил гуманитарную помощь, ушел в территориальную оборону. Это было как раз включение людей на своих местах. Такая определенная децентрализация, о которой очень много говорят.

Общественный сектор действительно стал институтом, который начал мыслить проектно. И для международных доноров это важно. Они хотят видеть эту синергию между органами местного самоуправления, общественным сектором, бизнесом. Так оно пошло и идет.

– Что вам удалось изменить в жизни своей общины в Ахтырке? Чем вы гордитесь больше всего?

– Люди могут все-таки что-то менять. На примере стратегических документов общины, к которым присоединилась молодежь. Были внесены изменения в стратегические цели о том, что молодежь должна развиваться как отдельная часть города или общины. Это важно.

Фактически этим документом община определила молодежь как одно из важнейших направлений своего развития. Это одно из таких, по нашему мнению, достаточно важных изменений. Ну и само включение молодежи.

Почему стоит приобщаться к изменениям

Член правления и руководящего комитета ОО Агентство восстановления и развития Елена Хмельник подчеркнула, что людям не стоит бояться. По ее мнению, нужно приобщаться к изменениям.

– Что бы вы посоветовали жителям других общин, которые не уверены, что они могут что-то изменить для своего пространства?

– Не бояться приобщаться. Это действительно позиция – выражать свое мнение, активно участвовать, приобщаться. Мы здесь говорим не только об индивидуальных жителях общины, но и об объединении сообществ. Это могут быть молодежные и общественные объединения, а также бизнес.

Это ваша территория. Вы работаете, живете здесь. Будьте проактивны, высказывайте свое мнение, ищите и используйте возможности. Сегодня много возможностей, которые появились в Украине с момента полномасштабного вторжения. Как говорится, грех этим не воспользоваться, потому что это огромный шанс.

Если мы даже говорим о прифронтовых или приграничных с Россией территориях, где есть высокие риски, поверьте, эти общины сегодня думают о своей идентичности, несмотря на то, что у них в 40 или 100 км уже есть линия фронта.

Они думают о том, как сохранить традиции, передать поколениям, восстановить школы. Есть настолько разные запросы. Это так вдохновляет, когда ты видишь, как люди живут этим, хотят хранить и восстанавливать. Проактивная позиция, развитие, знания – это больше всего вдохновляет. Наши люди знают, что они хозяева своей земли.

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