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Як зводять будинки за допомогою 3D-принтерів і чим вони кращі за звичайні

У США, Німеччині та Італії за допомогою 3D-технологій зводять енергоефективні споруди. Такі будинки приваблюють клієнтів, які хочуть заощадити на комунальних рахунках.

Промисловий 3D-принтер заливає фундамент. Після цього за 48 годин “зростають” стіни – на все потрібно 48 годин. За допомогою інноваційних технологій можна створити будь-який дизайн.

Будинок із виготовленими на 3D-принтері стінами – дуже міцний: може витримати ураган, повінь та будь-яку іншу екстремальну погоду.

У Нью-Йорку споруду в 130 кв. м звели за вісім днів, і коштувало це на третину дешевше, ніж традиційне будівництво, адже залучено значно менше працівників.

А німецькі інженери за такою технологією споруджують найбільший у світі триповерховий будинок.

– 3D-принтер дає змогу дотримуватись суворих німецьких законів щодо звукоізоляції та енергоефективності. До того ж, архітектори не обмежені у фантазіях щодо зовнішнього вигляду, – говорить генеральний директор будівельної компанії Фабін Рупп.

За умови традиційного будівництва компанія залучила б п’ять будівельників, нині працює лише двоє. Один поверх зводять за 24 години, тоді як раніше на це потрібно було п’ять діб.

– Автоматика сама вирішує, стільки цементу додавати, тому ми заощаджуємо на матеріалах, і я бачу, виходить дуже точна робота, – розповідає про переваги 3D-технологій речник будівельної компанії Фабіан Меєр-Брьотц.

Італійці зводять будинки за екологічною технологією – використовують лише повторно перероблені матеріали.

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Спочатку викопують ґрунт, дають йому висохнути, далі змішують із подрібненою соломою та додають стабілізатори, щоб будівельний матеріал став водостійким.

Починають із фундаменту, далі зводять стіни, всередині залишають проміжки для мікроклімату. Таку споруду зводять за вісім днів.

У Харкові виготовили антисептик на 3D-принтері. Пристрій перетворює звичайну воду на санітайзер. Його розробили стартапери разом із науковцями Інституту мікробіології та імунології імені Мечникова.

Ідею підтримав Український фонд стартапів та профінансував проект на $25 тис. Детальніше про виготовлення антисептика на 3D-принтері читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Dreamstime

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