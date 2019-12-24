Які ялинки обирають американці на Різдво та скільки вони коштують

Більшість американців вважають, що Різдво без ялинки святкувати неможливо. Торік у США витратили $2 млрд на купівлю різдвяних дерев.

Штучні ялинки в США щороку купують все більше. Але перевагу американці все одно надають справжнім деревам. Якщо штучних за 2018 року придбали майже 24 млн, то живих – 33 млн.

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Цьогоріч середня ціна за справжню ялинку у США найвища за всю історію – $78. Ціна залежить від географії та часу купівлі. Найдешевші вони на півночі, а найдорожчі на півдні. Топові ціни припадають на початок грудня, а найнижчі на святвечір.

Фактично за дарма можна купити ялинку 25 грудня, або й підібрати на вулиці, бо американці часто викидають дерево одразу після свята.

Але більшість людей купують ялинки заздалегідь, перетворюючи процес вибору на свято, коли їдуть на спеціальні ферми.

Ялинковим господарством у штаті Вермонт вже 40 років володіє родина Вернер. Найактивніший період для бізнесу починається у кінці листопада і закінчується на Різдво. Відвідувачі приїжджають купити вже зрізану ялинку або зрубати власноруч.

Ялинки у штаті Вермонт на кожному кроці. Утім виростити різдвяну ялинку не так легко, на це треба від 10 до 12 років і постійна увага.

Ялинки правильної форми продаються швидко. Інші йдуть на різдвяні вінки, якими американці прикрашають оселі.

Нагадаємо, у містах України запалали головні ялинки і розгорнулись святкові ярмарки.

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