Есть в 25 странах! История популярности сети Rixos Hotels

Зимняя сказка может быть теплой. Еще и в формате all inclusive. Одна из самых известных сетей люксовых отелей Rixos отпраздновала 20-летие создания в Турции.

Сказка днем и сказка ночью. 20 лет назад в идею создания сети отелей Rixos верил разве что ее основатель. Фетти Таминдже из бедной семьи. Шутит: лучшим отельером была его мама, потому что умела разместить большую семью в крохотной комнатке.

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Сейчас сеть – это 25 отелей по миру, включая Украину. Ежегодно здесь до миллиона гостей. Самый высокий шик – виллы, где у каждой семьи свой ассистент. На работу берут тех, у кого глаза горят.

Три года назад в Анталии возвели еще и отель с парком развлечений Land of Legends. Здесь для детей все – от дизайна до аттракционов. А ночное шоу от Франко Драгон, постановщика Цирка Дю Солей заставит верить в сказку даже взрослых.

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