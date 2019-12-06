Є у 25 країнах! Історія популярності мережі Rixos Hotels

Зимова казка може бути теплою. Ще і у форматі all inclusive. Одна із найвідоміших мереж люксових готелів Rixos відсвяткувала 20-річчя створення у Туреччині.

Казка вдень та казка вночі. 20 років тому у ідею створення мережі готелів Rixos вірив хіба її засновник. Феттах Тамінджи із бідної родини. Жартує: найкращим готельєром була його мама, бо вміла розмістити велику родину в крихітній кімнатці.

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Зараз мережа – це 25 готелів по світу, включно з Україною. Щороку тут до мільйона гостей. Найвищий шик – вілли, де у кожної родини свій асистент. На роботу беруть тих, у кого очі горять.

Три роки тому в Анталії звели ще й готель із парком розваг Land of Legends. Тут для дітей усе – від дизайну до атракціонів. А нічне шоу від Франко Драгоне, постановника Цирку Дю Солей змусить вірити у казку навіть дорослих.

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