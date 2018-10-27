Факты / Видео / Шоу-бизнес / Евровидение 2019: где и когда смотреть первый эфир нацотбора/

Евровидение 2019: где и когда смотреть первый эфир нацотбора

Телеканалы СТБ и UA:Перший еще на три года продлили сотрудничество по проведению Национального отбора на Евровидение.

Подготовка к песенному конкурсу уже началась. Все телевизионные расходы канал СТБ взял на себя. Первый прямой эфир нацотбора увидим 9 февраля, одновременно на СТБ и UA:Перший. Ведущим, как и в прошлом году, будет Сергей Притула.

Зрителей ждет не только праздник музыки, но и юмористические импровизации. Состав жюри пока остается интригой, которую организаторы обещают раскрыть в ближайшее время.

Читайте: Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве

А вот музыкальным продюсером, как и раньше, будет известный украинский композитор Руслан Квинта. Он будет участвовать в аранжировке песен, и помогать участникам в подготовке к выступлениям.

Напомним, Болгария впервые отказалась от участия в Евровидении.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Евровидение 2019: Болгария впервые отказалась от участия
Євробачення 2018 Ізраїль
Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве
У Израиля могут забрать Евровидение 2019: Нетту обвинили в плагиате
Євробачення 2018 Ізраїль
Где пройдет Евровидение 2019: Израиль назвал 4 города

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка