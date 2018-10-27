Евровидение 2019: где и когда смотреть первый эфир нацотбора
Телеканалы СТБ и UA:Перший еще на три года продлили сотрудничество по проведению Национального отбора на Евровидение.
Подготовка к песенному конкурсу уже началась. Все телевизионные расходы канал СТБ взял на себя. Первый прямой эфир нацотбора увидим 9 февраля, одновременно на СТБ и UA:Перший. Ведущим, как и в прошлом году, будет Сергей Притула.
Зрителей ждет не только праздник музыки, но и юмористические импровизации. Состав жюри пока остается интригой, которую организаторы обещают раскрыть в ближайшее время.
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А вот музыкальным продюсером, как и раньше, будет известный украинский композитор Руслан Квинта. Он будет участвовать в аранжировке песен, и помогать участникам в подготовке к выступлениям.
Напомним, Болгария впервые отказалась от участия в Евровидении.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!