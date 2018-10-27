Євробачення 2019: де і коли дивитися перший ефір нацвідбору
Телеканали СТБ та UA:Перший ще на три роки продовжили співпрацю з проведення Національного відбору на Євробачення.
Підготовка до пісенного конкурсу вже розпочалася. Усі телевізійні витрати канал СТБ узяв на себе. Перший прямий ефір нацвідбору побачимо 9 лютого, одночасно на СТБ та UA:Перший. Ведучим, як і торік, буде Сергій Притула.
На глядачів чекає не лише свято музики, а й гумористичні імпровізації. Склад журі поки залишається інтригою, яку організатори обіцяють розкрити незабаром.
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А от музичним продюсером, як і раніше, буде відомий український композитор Руслан Квінта. Він братиме участь в аранжуванні пісень, і допомагатиме учасникам у підготовці до виступів.
Нагадаємо, Болгарія вперше відмовилася від участі у Євробаченні.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!