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Европу накрыла аномальная жара: первые жертвы и как спасаются

Волна аномальной жары накрыла Европу. В нескольких странах уже побиты температурные рекорды. Худшая ситуация во Франции, там уже есть первые жертвы. Европейцы пытаются спастись от палящих солнечных лучей в парках и у водоемов.

Пустыня Сахара пришла в Европу. По крайней мере – волна горячего воздуха именно из тех краев. Столбики термометров стремительно поползли выше 30-градусной отметки. И синоптики говорят, это еще не предел. Жаркое во Франции – там сейчас более 40 градусов, а к концу недели может быть и все 45. Это будет рекорд всех времен.

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В стране из-за аномальной жары уже погибли трое пожилых людей. Именно они больше всего страдают от такой погоды. Поэтому больницы и центры для пожилых людей по всей стране дежурят в усиленном режиме.

Впрочем, в группе риска и дети, и французские власти готовится приостановить занятия в школах.

Также люди больше лакомятся мороженым сами, и о братьях меньших не забывают. В частности, специальное мороженое в эти дни получает некоторые из жителей зоопарка Мюнхена. Швейцария также страдает.

Власти объявили третью степень опасности в Женеве и четвертую – самую высокую, в некоторых других регионах.

К слову, аномальная жара в Европе: во Франции отменяют сессии, а в Германии раздеваются.

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