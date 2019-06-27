Європу накрила аномальна спека: перші жертви та як рятуються

Хвиля аномальної спеки накрила Європу. В кількох країнах уже побиті температурні рекорди. Найгірша ситуація у Франції, там уже є перші жертви. Європейці намагаються врятуватися від палючих сонячних променів у парках та біля водойм.

Пустеля Сахара прийшла до Європи. Принаймні – хвиля гарячого повітря саме з тих країв. Стовпчики термометрів стрімко поповзли вище 30-градусної позначки. І синоптики кажуть, це ще не межа. Найспекотніше у Франції – там нині понад 40 градусів, а до кінця тижня може бути й усі 45. Це буде рекорд усіх часів.

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В країні через аномальну спеку вже загинули троє літніх людей. Саме вони найбільше страждають від такої погоди. Тому лікарні та центри для людей похилого віку по всій країні чергують у посиленому режимі.

Втім в групі ризику й діти, тож французька влада готується призупинити заняття в школах.

Також люди більше ласують морозивом самі, та й про братів менших не забувають. Зокрема, спеціальне морозиво у ці дні отримує дехто з мешканців зоопарку Мюнхена. Швейцарія також потерпає.

Влада оголосила третій ступінь небезпеки в Женеві й четвертий – найвищий, в деяких інших регіонах.

До слова, аномальна спека в Європі: у Франції скасовують сесії, а в Німеччині роздягаються.

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