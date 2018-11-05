С 4 грн до 9: стоимость проезда в Тернополе выросла на 200%

В Тернополе люди вышли на протест из-за дорогого проезда в транспорте. С ноября проезд в маршрутках выросла до 9 гривен, а в троллейбусе до 8. Люди возмущаются такой цене. Сетуют, состояние маршруток, действующие графики и бескультурье водителей не изменились.

Новая цена на проезд вдвое больше средней стоимости проезда в Украине. Цены подняли даже на коммунальный транспорт. Ранее проезд в троллейбусе стоил 3 гривны, в маршрутке – 4. А теперь – 8 и 9 гривен соответственно.

Стоимость проезда выросла более чем на 200%. И это здорово возмутило жителей Тернополя, потому что у местных чуть ли не самый низкий уровень доходов среди украинцев.

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Цена выросла, а качество – нет. Ржавые коробки продолжают курсировать по городу. Остались грязные окна и пол, протертые и рваные сиденья.

После двухдневного протеста тернопольской глава пошел на уступки людей. Пообещал вернуть прежние тарифы. Даже несмотря на то, что они якобы убыточные.

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Опубликовано Ноябрь, 05 в 21:40



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