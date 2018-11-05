З 4 грн до 9: вартість проїзду у Тернополі зросла на 200%

У Тернополі люди вийшли на протест через найдорожчий проїзд в транспорті. З листопада проїзд в маршрутках виріс до 9 гривень, а в тролейбусі до 8. Люди обурюються такою дорожнечею. Нарікають, стан маршруток, діючі графіки курсування транспорту та безкультур’я водіїв не змінилися.

Нова ціна на проїзд удвічі більша за середню вартість проїзду в Україні. Ціни підняли навіть на комунальний транспорт. Раніше проїзд в тролейбусі коштував 3 гривні, в маршрутці – 4. А тепер – 8 та 9 гривень, відповідно.

Вартість проїзду зросла більш як на 200%. І це неабияк обурило тернополян, бо місцеві жителі мають чи не найнижчий рівень доходів серед українців.

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Ціна зросла, а якість – ні. Іржаві коробки продовжують курсувати містом. Залишилися брудні вікна та підлога, протерті та рвані сидіння.

Після дводенного протесту тернопільський очільник пішов на поступки людей. Пообіцяв повернути попередні тарифи. Навіть попри те, що вони начебто збиткові.

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Опубліковано Листопад, 05 в 21:40



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