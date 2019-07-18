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С Кевина Спейси сняли обвинения в домогательствах

С известного актера Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах.

Так решила прокуратура штата Массачусетс – из-за недоступности свидетеля, подавшего жалобу.

Напомним, на Спейси подали заявление о несоответствующем поведении относительно 18-летнего тогда юношу в ресторане. Актер вину не признал.

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А на прошлой неделе истец отказался давать показания. Кроме того, актер заявил о пропаже мобильного – там были смс-сообщения, которые, по мнению адвокатов Спейси, могли подтвердить невиновность знаменитости.

К слову, с Кевина Спейси и Стивена Сигала сняли обвинения в домогательствах.

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