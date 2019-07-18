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З Кевіна Спейсі зняли звинувачення у домаганнях

З відомого актора Кевіна Спейсі зняли звинувачення у сексуальних домаганнях.

Так вирішила прокуратура штату Массачусетс – через недоступність свідка, який подав скаргу.

Нагадаємо, на Спейсі подали заяву про невідповідну поведінку стосовно 18-річного тоді юнака в ресторані. Актор вину не визнав.

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А минулого тижня позивач відмовився давати свідчення. Крім того, актор заявив про зникнення мобільного – там були смс-повідомлення, які, на думку адвокатів Спейсі, могли підтвердити невинуватість знаменитості.

До слова, з Кевіна Спейсі і Стівена Сігала зняли звинувачення у домаганнях.

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