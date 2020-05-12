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С масками и дистанциями: на Волыни открыли тюльпанное поле на 3 дня

Миллионы тюльпанов развернулись ярким ковром в 40 км от Луцка. На Волыни на три дня открыли для посетителей тюльпанное поле, которое уже окрестили волынской Голландией. В этом году из-за карантина провести фестиваль уже и не надеялись, и только правительство ослабило его, решили порадовать посетителей.

На фестиваль посетители съезжались с самого утра. Количество автомобилей контролировали еще на въезде, вход на тюльпанное поле позволили только в масках и с соблюдением дистанции.

Фестиваль открыли на три дня. И посетителей почти вдвое меньше, чем обычно. В следующем году организаторы обещают еще больше новых и ярких цветов на тюльпановом поле.

Факты ICTV ранее писали о том, что в заповеднике Холодный Яр расцвели 60 га краснокнижных подснежников.

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