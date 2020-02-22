В заповеднике Холодный Яр расцвели 60 га краснокнижных подснежников

В Черкасской области уже расцвели краснокнижные подснежники. В заповеднике Холодный Яр цветами покрытые 60 га.

А еще 20 лет назад, когда создавали ботанический заказник, подснежники росли всего на полтора гектарах. Причем, браконьеры уничтожали цветы, срезали и продавали. Пока на защиту редкого растения не стали студенты-экологи и биологи.

Студенты охраняют местность как волонтеры уже 19 лет подряд. Круглосуточно стерегут красоту от начала и до конца цветения. Установили таблички, поляны огородили.

Обычно подснежники начинают цвести, как только сходит снег. Бесснежная и теплая нынешняя зима ввела в заблуждение первоцвет. Побеги появились еще в январе, а в феврале подарили настоящую цветущую весну.

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