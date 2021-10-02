С плакатами, украинскими флагами и без политических лозунгов: Марш за сохранение Киева 2021

Несколько тысяч неравнодушных горожан вышли сегодня на Марш за сохранение Киева.

Почти полсотни общественных организаций требуют от столичной власти остановить хаотическую застройку. При этом стоит отметить, что значительную часть разрешений на нее давали за руководства бывших руководителей города.

Люди также требуют прекратить уничтожение памятников архитектуры и парков, как можно быстрее разработать новый генплан, провести реформу транспорта и освободить мегаполис от пробок.

Пройдя весь центр столицы, активисты отметили, такие же проблемы с уничтожением городов не только в Киеве, но и в регионах. Cтоличной власти, они готовы помочь и для этого подготовили сотни реформ.

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